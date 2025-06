Démarrage du CFEE et de l’entrée en sixième : 300.880 candidats se penchent sur les épreuves, à partir de ce jeudi

Les épreuves du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et du Concours d’entrée en sixième débutent ce jeudi 19 juin 2025 sur toute l’étendue du territoire sénégalais et en Gambie.



Cette année, 300.880 élèves, dont 169.361 filles, prendront part aux épreuves dans les 2018 centres d’examen mis en place par les autorités de l’éducation nationale.



Le gouvernement a décidé d’autoriser les candidats sans extrait de naissance à subir l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le concours d’entrée en sixième, prévus le 19 et le 20 juin prochains.