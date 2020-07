Demba Ba: "je pense à l'Equipe nationale et à la prochaine CAN, mais je n'ai plus beaucoup d'espoir"

Demba Ba, ancien attaquant phare de la sélection sénégalaise, a été éloigné de l’équipe nationale depuis quelques années. Même s’il rêve d’un retour dans la tanière des "Lions", le joueur d’Istanbul Basakséhir a complètement perdu espoir. Puisque le temps de latence devient de plus en plus énorme.



L’objectif de Ba est la prochaine Coupe d’Afrique des Nations et il ne l’a pas caché. A l’allure où vont les choses, il pense laisser la place aux jeunes joueurs qui émergent actuellement. Invité dans l’émission Talents d’Afrique sur Canal+, l’ancien joueur de Newcastle s’est clairement prononcé sur son avenir en sélection.



« Je pense aux Lions du Sénégal et je pense à la prochaine coupe d’Afrique des nations et je pense que le Sénégal la gagnera. Vous savez, des espoirs j’en ai plus beaucoup avec l’équipe nationale du Sénégal. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée et qui fait du bon boulot », a-t-il déclaré, selon Africa Top Sports qui a suivi l'emission.



Demba Ba, à 35 ans, a retrouvé une seconde jeunesse en Turquie. Avec Basakséhir cette saison, il a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives. En équipe nationale, c’est 4 réalisations en 22 sélections.