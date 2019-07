Demi-finale Copa America: le Brésil défait l’Argentine de Messi et file en finale

Les Brésiliens ont remporté mardi leur choc contre l'Albiceleste (2-0) grâce à des buts de Gabriel Jesus et Roberto Firmino. Lionel Messi échoue encore dans sa quête d'un titre majeur en sélection.



Six ans que les cariocas attendaient ça. La Seleçao n'a plus foulé la pelouse du Maracanã depuis la finale de la Coupe des Confédérations 2013 (victoire sur l'Espagne, 3-0). Cette longue absence prendra fin dimanche (22 heures, heure française), lors de la finale de la Copa America. L'équipe de Tite a gagné le droit de jouer dans l'enceinte mythique de Rio de Janeiro mardi en remportant une demi-finale plus accroché qu'attendu face à l'Argentine de Lionel Messi (2-0).



