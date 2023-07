Demi-finale Coupe du Sénégal : Jaraaf-Guédiawaye FC interrompu à cause des jets de pierres

Encore de la violence en Coupe du Sénégal. Le match entre Jaraaf et Guédiawaye FC, a été interrompu suite au penalty accordé au Jaraaf à la dernière minute de la prolongation.





Hors course dans les autres compétitions nationales (championnat et Coupe de la Ligue), Jaraaf et GFC n'avaient plus que la Coupe du Sénégal pour sauver leur saison.



Les deux équipes étaient à égalité (0-0) jusqu’à la fin du temps règlementaire. Lors des prolongations, l'arbitre a accordé un penalty au Jaraaf, à la 120e minute. Une décision que les joueurs de Guédiawaye FC ont du mal à accepter. Ils ont empêché les Médinois de tirer le pénalty.



Ce qui a déclenché des jets de pierres du côté des supporters, obligeant les forces de l’ordre à user de grenades lacrymogènes. Ces incidents ont contraint l'arbitre à mettre fin à la partie.



Si la Ligue sénégalaise de Football professionnel (LSFP) ne prend pas de grandes dispositions sécuritaires et organisationnelles, le match phare de la 25e et avant dernière journée de Ligue 1 entre Guédiawaye FC et Jaraaf, prévu ce week-end risque de virer à la violence.