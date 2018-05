Demi-finale Coupe du Sénégal : Kawral fait 600 kms en "Ndiaga-Ndiaga" pour défier Génération-Foot

Génération-Foot accueille Kawral de Vélingara ce mercredi à Deni Biram Ndao pour le compte des demi-finales de la Coupe du Sénégal.



Le coach du petit poucet de cette édition regrette les conditions difficiles dans lesquelles son équipe baigne « Malheureusement pour nous, on se déplace dans des conditions très difficiles avec des « Ndiaga Ndiaye, car rapide) pour six-cent (600 Km), on est venu quatre fois à Dakar et ce n’est pas facile pour une équipe qui n’a pas de moyens ».



Kawral qui évolue en division régionale ne s’avoue pas cependant vaincu d’avance, car selon le coach du club, El Hadj Malick Seydi l’objectif est de gagner cette demi-finale. « On est venu pour gagner aujourd’hui. Les joueurs ont envie de montrer que le football est universel et que y a des joueurs qui sont très bons, qui sont très loin de Dakar, qui travaillent dur pour être à ce niveau. On est venu pour représenter dignement avec fierté la Ligue amateur de football, représenter le Fouladou et toute la Casamance dans cette demi-finale », a-t-il indiqué.



Selon lui, son équipe a le niveau et mérite bien sa place « Pour les gens qui suivent le championnat, ce n’est pas une surprise. Nous nous sommes-là et on a fait le même parcours que Génération-Foot. ».

Il ajoute : «nous respectons cette équipe qui fait la fierté du pays. Je connais cette équipe, j’ai travaillé avec eux. Donc, nous allons jouer notre chance ».



.L’autre demi-finale va opposer ce jeudi à Fatick deux équipes de la Ligue 2 entre Jamono de Fatick et la Renaissance de Dakar.



