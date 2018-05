Demi-finale Coupe du Sénégal : La Fsf cède les droits de retransmission à la Rts

La Fédération sénégalaise de football (FSF) et la Radiotélévision (RTS) ont signé un contrat de partenariat pour vulgariser l’image du football national. L’annonce est faite ce lundi par le président Me Augustin Senghor dans l’émission Galaxie Sport de la chaîne.



« Nous avons signé un contrat de partenariat. Nous avons pensé qu’il était temps en tant que deux entités délégataires de pouvoir public de travailler ensemble pour développer l’image du football, mais aussi l’image de nos équipes nationales. Nous pensons pouvoir bénéficier de l’expertise de la RST qui est bien connu sur le plan national qu’international », a indiqué Me Augustin Senghor.



Désormais, les matchs dont la Fédération sénégalaise de football (FSF) détient les droits seront transmis en direct par la Radiotélévision sénégalaise . Ainsi, le match de la demi-finale de la Coupe du Sénégal entre Kawral de Vélingara et Génération sera diffusé en direct par la chaîne nationale. « Il y a le volet local avec la Coupe du Sénégal qui aura une visibilité sur les écrans. Cette semaine nous aurons les demi-finales avec la particularité de faire jouer des équipes qui viennent de régions très éloignées comme Kawral de Vélingara. Imaginez que les populations de Vélingara, Sédhiou ou Kédougou puissent suivre à travers la RTS cette demi-finale. C’est la meilleure promotion qu’on peut faire au football », a poursuivi le Président.



Il précise que la RTS détient « l’exclusivité des droits de tout ce qui concerne les matchs dont nous détenons les droits de division parce qu’il est important de faire part entre les matchs amicaux qui sont détenus par le Sénégal et les matchs dont les droits sont détenus par la CAF ou l’Etat et la RTS sont obligés d’acheter les droits très chers pour le mettre à la disposition des Sénégalais. Désormais tous les autres matchs seront gérés dans la production, dans la diffusion par la RTS. »