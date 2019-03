Démission de Madické Niang du PDS : Abdoul Aziz Diop va le remplacer à l’Hémicycle

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale est sans équivoque. Un député qui démissionne de son parti perd ipso facto son mandat et est remplacé et par son suivant direct dans la liste de son parti ou de sa coalition. Le candidat de la Coalition Madické Président a rompu les amarres avec le Parti démocratique Sénégalais (PDS) la semaine passée.



Abdoul Aziz Diop coordonnateur des cadres libéraux est son suivant immédiat sur la liste proportionnelle du PDS. Par conséquent, il va hériter du siège de Madické Niang qui annoncé sa démission suite à des bisbilles avec le secrétaire général national du PDS qui lui a refusé tout soutien et l’a voué aux gémonies.