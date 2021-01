Démission du Directeur des droits humains, Mbaye Babacar Diop: Encore des tensions au ministère de la Justice

Le Directeur des Droits humains au ministère de la Justice a présenté sa démission au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Mbaye Babacar Diop a rendu le tablier pour «convenance personnelle» depuis le mercredi 23 décembre 2020 mais ce n'est que dimanche 10 janvier 2021 que l'information est diffusée.Le concerné, dit-on, a déclaré que «c'est par convenance personnelle» qu'il a démissionné.Toutefois, des sources confortées par la RFM ont révélé qu’il a démissionné des suites d’une brouille avec son ministre de tutelle, Me Malick Sall. En effet, rapportent quelques indiscrétions, "depuis qu’il est nommé, Mbaye Babacar Diop a du mal à exercer la plénitude de ses fonctions. Très souvent, il y a des problème de budget entre autres blocages qui l’empêchent de dérouler. Les dotations sont régulièrement coupées ou ponctionnées pour financer la lutte contre le coronavirus. Ou encore pour des activités politiques du ministre", ont soufflé les mêmes sources.Mbaye Babacar Diop a été nommé à ce poste en remplacement du Magistrat Moustapha Ka limogé à la suite de l'évocation de l'affaire Karim Wade devant les conseils des droits de l'homme de l'Onu ( Organisation des nations unies).Sa dernière sortie, c’était sur l’affaire du président de l'Union des magistrats du Sénégal (UMS), Souleymane Téliko, devant le Conseil de discipline du Conseil supérieur de la magistrature.En effet, le mercredi 7 octobre 2020, l’on informait que Mbaye Diop va faire face à la presse le vendredi 09 octobre à partir 10 heures. La rencontre avait pour objet « la convocation de Souleymane Teliko par l'Inspection Générale de l'administration de la Justice (IGA) et par le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) ». Mais cette rencontre n’a jamais eu lieu. La raison, Mbaye Diop est revenu à travers une autre note publiée le vendredi 9 octobre pour annoncer son annulation. Il déclarait : « qu’à la suite du communiqué de presse du Premier Président de la Cour Suprême Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY sur « l’affaire TELIKO », le point de presse qui était prévu ce vendredi 09 octobre 2020 est sans objet » . C'est à dire annulé.L'actuel Garde des sceaux depuis qu'il a été nommé, il y a très souvent des tensions au département de la Justice. Pour rappel, le Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a bloqué ce secteur et les domaines connexes pendant plus de trois mois. Et depuis quelques temps aussi, Me Malick Sall est en bisbilles avec les magistrats notamment l'Union des Magistrats du Sénégal (UMS). Son président avait même été trainé devant le Conseil de discipline.