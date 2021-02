Démolition Marché Sandaga: les travaux de rénovation n'avancent pas, les commerçants délogés s'impatientent (Reportage)

Lundi 3 août 2020, des bulldozers sont entrés en action et ont commencé à détruire toutes les cantines du marché Sandaga. Le bâtiment principal, classé au patrimoine historique, reste encore debout. La réhabilitation du célèbre marché de ce lieu, un projet qui entre dans le cadre du programme de modernisation des marchés publics envisagé par l’État du Sénégal sur tout l’ensemble du territoire national. ​



Babacar Ngom, vendeur au marché Sandaga depuis 1990, se désole de la situation actuelle du marché qui voit les travaux de reconstruction stagner depuis le 2 août. En effet, il est recasé de manière rapide au Champ de course (derrière l'agence de la Banque de l'habitat sénégalais sis aux Allées du Centenaire) avec ses amis vendeurs, qui n’arrivent plus à faire marcher leurs commerces comme auparavant. Pour cause, le lieu est enclavé. Il déplore le retard du démarrage des travaux.





Selon Daouda Diouf, président de l’association "And Takhawou Sandaga" (ATS), aucune démarche concernant la construction n’a été changée. Il invité l’Etat à prendre des décisions concrètes pour mettre une bonne fois pour toutes le projet complet pour la reconstruction du marché et sur des mains sûres. "Le dossier se trouve au ministère de l’Urbanisme ou au ministère du Commerce", est le discours qu’on leur sert à chaque fois qu’ils s’approchent des autorités pour demander plus d’informations sur les démarches de l’Etat concernant le marché. Aux dernières nouvelles, le dossier pour la reconstruction de Sandaga se trouve dans « les mains du ministre des Pêches et de l'Économie maritime Alioune Ndoye », rapporte Daouda Diouf.





L’investissement qui avait été annoncé est de 10 milliards de francs CFA pour des travaux sur une durée de deux ans. Des travaux qui n'ont toujours pas démarré. Sur place, les commerçants qui ont reçu l'ordre de quitter leurs places pour permettre la reconstruction du bâtiment se disent fatigués et déçus.





Pour rappel, près de 400 commerçants ont été sommés par la Préfecture de Dakar de quitter les abords du bâtiment qui doit faire l’objet d’un vaste chantier de rénovation. Les autorités avaient promis que d’ici deux ans, l’ensemble des commerçants dont les boutiques occupaient les rues entourant le marché seront relogés dans une centre commercial flambant neuf.