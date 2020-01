Démolition du stade olympique de Mbacké: le terrain octroyé à Serigne Mountakha Mbacké

Le stade olympique Nelson Mandela de Mbacké a été démoli lundi par les « Baay Fall » sur instruction du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, devenu le nouveau propriétaire du cite. Selon Serigne Cheikh Fall, représentant du khalife des "Baay Fall", le terrain sera érigé en complexe dédié à l’apprentissage du Coran.



« Serigne Touba habitait dans cette zone et il est né ici. C’est une excellente chose que le terrain soit cédé au khalife général des Mourides. C’est lui qui a donné l’ordre au khalife des "Baay Fall" de démolir le mur de clôture », a informé Serigne Cheikh Fall khalife de Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar, représentant des Khalife des Mourides et des "Baay Fall".



Poursuivant, il a ajouté : « Un complexe islamique sera construit sur le cite. Il y aura une Mosquée et un Daara pour l’enseignement coranique qui sera destiné à l’ensemble de la communauté », a-t-il informé.



Cette décision de démolir ledit stade est survenue suite à la vive polémique au mois de septembre dernier à la suite d’une visite du khalife sur les lieux. Et, depuis lors, les activités sportives ont cessé.



Serigne Mountakha Bassirou Mbacké aurait offert la somme de 10 millions de F Cfa au Club olympique de Mbacké en guise d’indemnisation, renseigne la Rfm.