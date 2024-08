Départ de Régis Bogaert du staff technique de l’équipe nationale : Bacary Cissé révèle les véritables raisons

Régis Bogaert, ancien adjoint d’Aliou Cissé au sein de l’équipe nationale du Sénégal, ne fait plus partie du staff technique. Selon le journaliste sportif Bacary Cissé, qui s’est exprimé sur la RFM, les raisons de son départ sont liées à des tensions internes.



« Les véritables raisons de ce départ sont dues à une incompréhension au sein du staff technique », a expliqué Bacary Cissé, directeur de publication de DSport. Il a également précisé que « Bogaert et les autres membres du staff n’étaient plus en phase ». D’après lui, ce dernier s’est « senti exclu des décisions prises par Aliou Cissé ».



Pour rappel, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a apporté des changements dans l'attelage technique de l'équipe nationale du Sénégal. Pape Thiaw a été confirmé comme premier entraîneur adjoint de l'équipe dirigée par Aliou Cissé. Il remplace à ce poste Régis Bogaert.



Teddy Pellerin qui était jusque-là, préparateur physique des « Lions », va désormais occuper le poste d'entraîneur national adjoint du Sénégal. Le nouveau préparateur physique est Hussein Bichara Farhat.