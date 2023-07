Départ de la Minusma du Mali: 13.211 Casques bleus avaient été déployés dont 1.295 Sénégalais

Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre un terme immédiat vendredi à la mission de maintien de la paix au Mali. Le nombre de Casques bleus déployés dans ce pays est estimé à 13.211 dont 1.295 soldats sénégalais.



Dans le cadre de cette mission, le Sénégal a envoyé un effectif de 1.295 personnes dont 1.207 hommes et 88 femmes. Il s'agit de 315 policiers, 20 enquêteurs de la police, 17 officiers du commandement militaire et 943 troupes. Au total, la Minusma a été octroyée, de la part des Nations Unies, un déploiement de 13.211 Hommes, selon des détails donnés par Dakaractu.



S'agissant de la contribution par pays concernant les différentes missions, le Sénégal occupe la 9e place avec un total de 2.446 personnes dont 2.198 hommes et 248 femmes.



Rappelons que le gouvernement malien a demandé le retrait sans délai de la Minusma du Mali. Une requête qui vient d'être satisfaite par le Conseil de sécurité de l'ONU qui a mis un terme immédiat vendredi à cette mission de maintien de la paix.