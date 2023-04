Départ des ministres de Idy: le PM Amadou Ba cumule son poste avec le Sport et l’Elevage (décret)

Le président Macky Sall a opéré des changements après le départ de Idrissa Seck et ses ministres. Amadou Ba, en plus de ses charges de chef du gouvernement, il hérite désormais des fauteuils des Sports et de l’Elevage.



Le départ des ministres membres du parti Rewmi, suite à la déclaration de candidature de leur leader, Idrissa Seck, a entrainé ce changement au sein du Gouvernement. Selon des informations de iRadio, la démission est actée de Yankhoba Diatara, jusqu’ici ministre en charge des Sports et son collègue Aly Saleh Diop, en charge de l’Élevage.