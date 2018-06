Département de Kanel : les acteurs du développement réclament le bitumage de la piste du Dande Mayo

Les acteurs du développement ont battu le rappel des troupes pour réclamer le bitumage de la piste du Dande Mayo, et le déploiement des unités de la police et de la gendarmerie pour assurer la sécurité au niveau de la frontière.



En assemblée générale tenue à Gando, les notables, responsables d’organisations communautaires de bases, dignitaires coutumiers et religieux, se sont tous retrouvés pour dénoncer leurs dures conditions de vie. Ces populations du Dande Mayo, dans le département de Kanel exigent une meilleure considération.



« Nous allons faire des manifestions, des portes à portes, aller vers les autorités politiques, religieux, étatiques et les rencontrer. Notre ambition est d’avoir un plan local de développement issu des fils de Dande Mayo assai représenté et qui sont des cadres dans le Sénégal. Nous utiliserons tous les moyens qu’il faudra pour que l’Etat puisse répondre à nos besoins », prévient leur porte parole, Moussa Gaye.



Des délégués venus de 31 localités qui longent le fleuve Sénégal, ont élaboré un mémorandum à travers lequel toutes leurs préoccupations ont été énumérées, rapporte la Rfm.