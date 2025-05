Dérapages lors des Fosco : l’Unapees interpelle les chefs d’établissement et le ministère de l’Éducation

L’Union nationale des parents d’élèves et d'étudiants du Sénégal (Unapees) monte au créneau face aux dérives constatées lors des Foyers socio-culturels (Fosco) et des fêtes scolaires organisés dans les collèges et lycées du pays. Des vidéos virales, jugées choquantes et indécentes, ont poussé l'organisation à tirer la sonnette d’alarme et à appeler les autorités scolaires d’arrêter.



« Nous réprouvons cela parce que ça commence à devenir récurrent. Les Fosco, ce sont des foyers scolaires. Ce qu’on constate depuis quelques temps, c’est qu’ils font des activités qui n’ont rien à voir avec le système éducatif », a déclaré Abdoulaye Fané, président de l’Unapees, sur les ondes de Sud FM.



L’organisation annonce l’envoi d’un courrier au ministère de l’Éducation nationale pour demander l’arrêt de ces activités dans leur forme actuelle. Elle interpelle également les chefs d’établissement, les invitant à faire preuve de rigueur dans le contrôle des comportements au sein des écoles.



« Il faudrait que les chefs d’établissement prennent leur responsabilité par rapport à ces questions-là. Ils doivent être très regardants sur le comportement des élèves à l’école. C’est cette interpellation que nous faisons à l’endroit du ministère et des chefs d’établissement pour qu’ils prennent des dispositions », a indiqué Abdoulaye Fané.



« Nous allons prendre à bras le corps cette question en interpellant l’autorité et les informer par rapport à cela », a-t-il ajouté.