Dernière minute - Affaire de la femme accusée de vol Sacré-Cœur: le verdict est tombé

Le tribunal des Flagrants délits de Dakar vient de rendre son verdict sur l’affaire F.N, cette femme qui souffre de troubles, violentée et filmée à Sacré-Cœur. Différentes peines ont été retenues contre les trois prévenus.



Selon la Rfm qui donne l’information, Ibou Thiaw a écopé de trois (3) mois de prison ferme. Deux (2) mois ferme pour Babacar Ndiaye. Tandis que Moussa Diallo, lui a été condamné à 1 mois de prison ferme.



En plus de la peine, ils devront payer une amande de 5 millions de F Cfa à la victime.



Ils sont reconnus coupables des délits de « collecte et diffusion de données à caractère personnel, attentat à la pudeur et atteinte à la dignité humaine ».



La victime, âgée de 31 ans, qui a fait une rechute depuis le jour des faits, est actuellement internée au centre Dalal Xel de Thiès. Elle a été violentée et accusée de vol dans une vidéo publiée sur les Réseaux sociaux.