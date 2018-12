Dernière minute - Cheikh Niasse abdique et accepte l'inhumation de son père à Kaolack

Il n'y aura finalement pas de levée de corps. Sidy Lamine Niasse sera enterré vendredi à Kaolack, auprès de son père, après la prière de l'après-midi. Oustaz Hady Niasse qui s'exprimait en direct sur le plateau de Walf Tv, qu'il partageait avec Cheikh Niasse, le fils du défunt, dit être parvenu à un consensus avec les fils et les épouses.



"Cheikh Niasse, ses frères et soeurs, sa maman et ses tantes ont accepté de nous faire la faveur d'acheminer le corps de Sidy Lamine Niasse à Kaolack pour y être inhumé. Nous avons trouvé un accord après la prière de 17 heures. Nous remercions toute la famille pour cette marque de respect envers la famille religieuse de Léona Niassène", a révélé de le prêcheur de la bande Fm.