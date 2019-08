Dernière minute - Décès de l’ancien Directeur général de la FAO Jacques Diouf

L’ancien Directeur général de la FAO, Jacques Diouf est décédé ce samedi 17 août 2019 à Paris. Agronome de formation, il était également diplomate et homme politique sénégalais.



Il exercé les fonctions de Secrétaire d'État puis d'Ambassadeur de la République du Sénégal et de Directeur général précédent de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).