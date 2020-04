Dernière minute Drame à Louga : Un accident fait 3 morts et 2 blessés graves

Malick SOW est décédé sur le coup. Un autre passager du nom d’Abou SOW est blessé, mais Mbaye GAYE et Seydy Amadou SALL ont perdu la vie en cours d’évacuation, selon le site Lougamedia.

Nos confrères précisent que le marabout et compagnie se rendaient à une localité éloignée non encore réveillé. Et cela dans un contexte d'interdiction de la circulation automobile pour raison de lutte contre le coronavirus.