Dernière minute - L'IED annonce le report de son sit-in de ce vendredi devant le ministère de l'Intérieur

L'Initiative pour des élections libres (l'IED vient d'annoncer le report de son rassemblement qui était prévu demain vendredi à la Place Washington, devant le ministère de l'Intérieur, pour réclamer le départ d'Aly Ngouile Ndiaye dudit département. Pour cause, Ils disent attendre le vote de la loi sur le Code électoral à l'Assemblée nationale.



Le Parti démocratique sénégalais (Pds) et se alliés (près de 25 partis et mouvements) qui composent cette structure sont présentement Jeddah Thiaroye Kao, dans la banlieue dakaroise, pour tenir un meeting de sensibilisation sur le processus électoral auprès des populations