Dernière minute - Le juge a signé l'ordonnance de libération du journaliste Adama Gaye

Le juge a signé l'ordonnance de la mise en liberté provisoire du journaliste Adama Gaye, poursuivi pour offense au chef de l'Etat et atteinte à la sûreté de l'Etat depuis le 31 juillet.



Ses avocats ont été notifiés de la décision et le doyen Gaye pourrait quitter la prison de Rebeuss et retourner auprès des siens dès aujourd'hui.