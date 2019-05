Dernière minute : une Sénégalaise morte coincée dans le métro en Italie

Un accident d’une rare violence s’est produite ce jeudi 30 mai 2019, dans le métro A à Rome, à l’arrêt Lepanto. Une femme d’origine sénégalaise est morte coincée entre le quai et les rails où les trains passent, plus précisément entre la plate-forme et l’embarcadère.



La victime serait âgée d’une trentaine d’années. Une foule de curieux a assailli la gare, rapporte zazoom.it.