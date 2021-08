Dernières infos Mercato: ​Griezmann à l'Atlético, Jérôme Boateng à Lyon,

Griezmann retourne à l’Atlético

Selon nos informations, Antoine Griezmann est prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison par le Barça à l'Atlético de Madrid, son ancien club de 2014 à 2019. L'international français va y retrouver Diego Simeone, l'entraîneur qui l'a élevé au plus haut niveau. L'officialisation ne devrait plus tarder, après cet accord de principe.



L'OM retient Bamba Dieng

Ces derniers jours, des clubs français de Ligue 1 et de Ligue 2 sont venus aux renseignements concernant Bamba Dieng, pour proposer à l’OM un prêt et ainsi du temps de jeu au jeune attaquant sénégalais. L’OM a décliné.



Jorge Sampaoli dit compter sur lui-même si l’entraineur argentin ne l’aligne que très peu pour le moment, même en l’absence de Milik. Dieng compte une seule entrée en jeu cette saison, en toute fin de match lors de la première journée de L1 à Montpellier.



Boateng sur le point de signer à l’OL

L’Olympique Lyonnais est en passe de réaliser un très gros coup en cette fin de mercato, avec le recrutement de Jérôme Boateng. Le défenseur allemand est attendu ce mardi dans le Rhône afin de passer sa visite médicale. Si elle est concluante, le défenseur allemand signera son contrat de deux ans dans la foulée. Un renfort de choix pour Lyon, d’autant que le joueur de 32 ans est libre depuis son départ du Bayern Munich, où il a évolué durant dix ans.



RMC Sport