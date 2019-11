Des ambassadeurs de la culture sénégalaise honorés en l'Espagne

Babacar Diengoz, Ass Ndiaye, Sidy Samb et Ndiawar Seck, des grands acteurs culturels Lougatois les plus vus en Europe plus précisément en Espagne depuis 1990 ont été honorés par le gouvernement Espaganol. Ce, grâce à leur travail dans le domaine de la culture.



L'un d'eux, Ndiawar Seck revient sur leur objectif : " Notre seul objectif c'est de montrer aux occidentaux que les Sénégalais sont fiers de leur culture", a-t-il déclaré.



Revenant sur la première édition du festival international qu'il a organisé en Espagne sous le thème: "tambores cercanos" qui veut dire les "tambours du Ndiambour", il a informé que cet événement qui était une réussite totale, avait mobilisé tout le monde, presque toutes les grandes villes Européennes", s'est-il félicité.



Par ailleurs, ces ambassadeurs de la culture demandent à l'État du Sénégal de renforcer sa politique culturelle au niveau de la diaspora afin de mieux valoriser la culture sénégalaise à l'échelle mondiale.