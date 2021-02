Des émissaires de Bozizé et de la CEEAC se sont rencontrés dans le sud du Tchad

Depuis lundi, plusieurs sources ont indiqué la présence de François Bozizé dans le sud du Tchad. Il s’agissait en fait d’une rencontre qui devait avoir lieu entre l’ancien chef de l’État et des émissaires de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Mais au final, l’ancien président centrafricain a préféré envoyer des émissaires.





François Bozizé avait rendez-vous ce lundi avec une délégation de haut niveau de l’Afrique centrale à Moundou, la principale ville du sud du Tchad. Mais arrivé à la lisière de la frontière entre la Centrafrique et le Tchad, l’ancien président qui a regagné la rébellion, méfiant, a préféré envoyer une délégation comprenant entre autres, son fils, Jean-Francis Bozizé et le ministre Maxime Mokome.



La délégation composée du président de la commission de la CEEAC, des patrons de services Tchadiens et Angolais s’est entretenu avec les émissaires de Bozizé sur leurs intentions par rapport au retour de la paix.



De bonnes sources, Abakar Sabone, une des figures de la rébellion qui ne se trouvait pas loin de la frontière tchadienne, s’est aussi entretenu avec la délégation qui est attendue dans les jours à venir à Bangui puis au Soudan où se trouvent d’autres insurgés centrafricains.



Le tout c’est d’obtenir une bonne disposition des acteurs centrafricains dans la perspective du prochain sommet sur la Centrafrique prévu le 2 mars prochain en Angola.