Des médias affirment avoir identifié plus de 66000 soldats russes tués en Ukraine

Mohammad Mir Mousavi, 36 ans, a été arrêté le 22 juillet après avoir été impliqué dans une bagarre à Lahijan, a indiqué la police dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle IRNA. «Le commandant de la police... a été limogé en raison d'une surveillance insuffisante de la conduite et du comportement du personnel», a déclaré la police. «En raison de la complexité de l'affaire, la conclusion finale sur la cause du décès de Mohammad Mir Mousavi dépend du rapport final du médecin légiste».



La police a déclaré que le commandant du commissariat et plusieurs officiers impliqués dans l'incident avaient été suspendus. L'organisation kurde de défense des droits de l'homme Hengaw, basée en Norvège, a déclaré mercredi que Mir Mousavi «a été tué sous la torture dans le centre de détention». Jeudi, le président iranien Masoud Pezeshkian a ordonné une enquête sur l'affaire. Les licenciements de membres des forces de sécurité sont rares en Iran. En 2022, la mort en détention de Masha Amini, une Kurde iranienne de 22 ans qui avait été arrêtée à Téhéran pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes dans le pays, a déclenché des mois de manifestations meurtrières dans tout le pays.