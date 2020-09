Des membres de Y en a marre déposent une plainte devant la Cour d’appel, après leur arrestation devant le siège de Orange

Des membres du mouvement citoyen Y en a marre ont déposé une plainte ce lundi matin, devant le président de la Chambre d'accusation de la Cour d’Appel de Dakar contre le Commissaire de Dieuppeul, Aissata Ka et d’autres policiers. C’est suite à leur arrestation mardi dernier, lors du dépôt d'une lettre de protestation contre Orange devant le siège de l’opérateur de téléphonie mobile.



Au cours de leur arrestation, Aliou Sané et ses camarades informent qu'ils ont été malmenés par ces policiers. Arrêtés puis libérés le lendemain (mercredi dernier), ces membres de Y en a marre déclaraient au cours de leur conférence : "on a été arrêté sans aucune charge. On nous fait arrêter, on nous fait dormir là-bas et au petit matin, on nous libère. Contre ça, nous allons apporter une suite judiciaire".