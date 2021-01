Des peines à perpétuité en Chine pour trafic d'ivoire

Le tribunal de Canton, qui a jugé cette affaire, la décrit comme « la plus grande » concernant le trafic d’ivoire depuis la création de la République populaire de Chine en 1949 : on parle ici de plus de 20 tonnes d’ivoire trafiquées entre 2013 et 2018, pour une valeur de 125 millions d’euros. Les cargaisons venues entre autres du Nigeria passaient par Singapour, ou encore la Corée du sud. Quinze personnes ont écopé de peines allant de deux à dix ans de prison, deux autres à la perpétuité.



La Chine veut manifestement montrer, trois ans après avoir interdit la vente et la transformation d’objets en ivoire, qu’elle combat avec force ce trafic, toujours très actif : l’an dernier ses douanes ont mis la main sur neuf tonnes de commerce illégal d’ivoire.



Selon l’ONG WWF, 20 000 éléphants d’Afrique sont toujours tués chaque année. Certes, l’interdiction de fin 2017 a permis de faire baisser la demande en Chine, mais les collectionneurs chinois s’approvisionnent maintenant dans d’autres pays où les ventes continuent, ouvertement – Birmanie, Cambodge, Vietnam, Laos. L’an dernier, WWF estimait que si rien de plus n’était fait, l’éléphant d’Afrique aurait tout simplement disparu d’ici vingt ans.