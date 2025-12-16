L’épouse du président déchu de Guinée-Bissau mise en examen au Portugal

Dinisia Reis Embalo a atterri à Lisbonne ce week-end à bord du même vol qu’un autre passager arrêté par les autorités portugaises à son arrivée. Ce dernier, qui transportait près de 5 millions d’euros en espèces, est soupçonné de « contrebande et blanchiment de capitaux ».



L’épouse du président déchu de Guinée-Bissau Umaro Sissoco Embalo, Dinisia Reis, a été mise en examen au Portugal dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de contrebande et de blanchiment de capitaux, a annoncé, mardi 16 décembre, la police portugaise.



Dinisia Reis Embalo a atterri à Lisbonne ce week-end à bord du même vol, en provenance de Guinée-Bissau, qu’un autre passager arrêté dimanche par les autorités portugaises à son arrivée à la suite d’une dénonciation anonyme. Ce dernier, qui transportait près de 5 millions d’euros en espèces, est soupçonné « de contrebande et blanchiment de capitaux », a rapporté la police portugaise dans un communiqué dimanche.



La mise en examen de Mme Embalo « est liée à cette affaire », a précisé à l’Agence France-Presse un porte-parole de la police, sans autre détail.



La police avait expliqué que le vol en provenance de Guinée-Bissau, initialement déclaré comme étant de nature militaire, devait, après une escale à Lisbonne, poursuivre vers la ville de Beja, dans le sud du pays. Il a toutefois été établi par la suite que la destination finale ne correspondait pas aux informations communiquées aux autorités aéronautiques.



Quatre coups d’Etat et une kyrielle de tentatives de putsch



D’après les médias locaux, l’homme interpellé, qui a depuis été remis en liberté après avoir été présenté à un juge, est Tito Fernandes, un proche d’Umaro Sissoco Embalo.



La Guinée-Bissau a été le théâtre d’un coup d’Etat militaire à la fin de novembre, la veille de l’annonce prévue des résultats provisoires des élections présidentielle et législatives tenues le 23 novembre. Le camp du président sortant et celui du candidat de l’opposition Fernando Dias da Costa revendiquaient tous deux la victoire. Des militaires avaient annoncé avoir pris le « contrôle total du pays », arrêté le président sortant et suspendu le processus électoral.



Située entre le Sénégal et la Guinée, la Guinée-Bissau, une ancienne colonie portugaise, avait déjà connu quatre coups d’Etat et une kyrielle de tentatives de putsch depuis son indépendance, en 1974.



Dans ce contexte, la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) a choisi le Timor oriental pour assurer temporairement la présidence de cette organisation, qui revenait à la Guinée-Bissau. La CPLP a aussi suspendu la Guinée-Bissau de toutes ses activités lors d’un sommet extraordinaire mardi au Cap-Vert, selon l’agence de presse Lusa.



Le ministre des affaires étrangères portugais, Paulo Rangel, a dit mardi être en contact avec les autorités en Guinée-Bissau pour réclamer un « retour à l’ordre constitutionnel ».