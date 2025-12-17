Thionck Essyl : une ferme avicole inclusive inaugurée au profit des personnes handicapées

Une ferme avicole destinée aux personnes handicapées a été officiellement inaugurée le mardi 16 décembre à Thionck Essyl dans le département de Bignona (sud). Cette infrastructure sociale et économique est le fruit d’un partenariat entre l’ONG LATE ASTURIAS, l’association Soum Soum de Ziguinchor et la commune de Thionck Essyl.



Pensé comme un levier d’inclusion sociale, ce projet vise à renforcer l’autonomisation économique des personnes à mobilité réduite à travers la mise en place d’une activité génératrice de revenus durable. Désormais opérationnelle, la ferme avicole offre aux bénéficiaires un cadre adapté leur permettant de s’impliquer pleinement dans la production et la gestion de l’élevage de volailles.



Selon les initiateurs, cette ferme répond à un double objectif : lutter contre la précarité qui touche de nombreuses personnes handicapées et favoriser leur insertion socio-économique au sein de la communauté. En plus de créer des opportunités d’emplois et de revenus, le projet contribue à valoriser les compétences des bénéficiaires et à renforcer leur autonomie.



Les autorités locales et les partenaires présents lors de la cérémonie d’inauguration ont salué une action exemplaire, appelant à la multiplication de ce type d’initiatives inclusives dans la région. À travers cette ferme avicole, Thionck Essyl se positionne ainsi comme un modèle en matière de promotion des droits et de l’inclusion économique des personnes handicapées.