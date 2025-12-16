Putsch déjoué au Bénin : 30 militaires envoyés en prison

Trente militaires (30) et un civil, supposés impliqués dans le coup d’Etat déjoué du 07 décembre 2025, ont été placés sous mandat de dépôt ce mardi 16 décembre.



Depuis lundi soir, les mis en cause défilent à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Après avoir été entendus, la cour leur a notifié leur inculpation pour des faits « d’attentat à la sûreté de l’état, assassinat et trahison ».



Pour cette première comparution, la sécurité a été renforcée autour des locaux de la Criet à Cotonou. Les accusés ont été arrêtés après le putsch manqué du 07 décembre dernier.



Dans le cadre de la même affaire, les autorités béninoises ont procédé à plusieurs arrestations. Le 12 décembre dernier, Candide Azannaï, ancien ministre chargé de la Défense du président Patrice Talon et l’un des plus farouches opposants au pouvoir, a été arrêté.



Suivi ensuite par Chabi Georges Yayi, fils de l’ancien président béninois Boni Yayi et cadre du parti d’opposition Les Démocrates. Il a été remis en liberté après deux jours de garde-à-vue mais il doit encore se présenter devant le juge le 18 décembre prochain.



Ce mardi, un autre opposant a été mis aux arrêts dans l’après-midi. Pour le moment, aucune information n’a filtré sur la procédure ouverte contre Sounon Boké Soumaïla, député du parti d’opposition Les Démocrates.



Pour rappel, le principal meneur du coup d’Etat manqué, le lieutenant-colonel Pascal Tigri, est toujours en fuite.



Le 07 décembre dernier, un groupe de militaires a lancé un assaut sur le domicile du président béninois. Les mutins ont également réussi à prendre le contrôle de la télévision nationale pour annoncer la destitution du Chef de l’Etat et la mise en place du ‘’Comité militaire pour la refondation’’. Ils ont ensuite été mis en déroute par les forces loyalistes appuyées par des avions militaires venant du Nigéria voisin. Selon les autorités béninoises, des militaires français ont aussi contribué à repousser les assaillants.