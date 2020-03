Des populations confinées à partir de ce lundi à Madagascar

La mesure présidentielle selon l'AFP, concerne les populations des deux principales villes du pays, la capitale Antananarivo et Toamasina à l'est , pour tenter d'endiguer la pandémie du coronavirus.



Dans ce cadre, tous les transports sont interdits dans ces deux régions, mais les points de vente des produits de première nécessité peuvent encore ouvrir leurs portes.



La mesure qui impose un couvre-feu la nuit dans ces zones, révèle dans les dérogations qu'une seule personne par famille peut faire les courses et que les banques pour l'instant ne sont pas fermées.



"Ceux qui ne respectent pas ces mesures vont subir des sanctions sévères", a signalé le chef de l'Etat malgache.



Selon les estimations officielles 12 cas de Covid-19 ont été confirmés à Madagascar,