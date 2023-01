Des retrouvailles entre Messi et CR7

Ça faisait plus de deux ans que les deux GOAT de l'ère moderne du football ne s'étaient pas affrontes. Mais cette fois, ce pourrait être la dernière fois que l'on aperçoit les deux trentenaires sur un même terrain.



À l'occasion du match de gala entre le PSG et une équipe composée des meilleurs joueurs d'Al-Nassr et Al-Hilal, en Arabie Saoudite, Leo Messi et Cristiano Ronaldo se sont retrouvés, dans des circonstances particulières.



L'Argentin vient de remporter la coupe du Monde, le seul titre qui lui manquait, alors que le Portugais est en "pré-retraite" après avoir été évincé de Manchester United suite à ses nombreuses déclarations polémiques avant le Mondial.



Pour autant, les deux hommes se connaissent bien. Au moment de se saluer, à quelques secondes du coup d'envoi, CR7 s'est approché de Messi et lui a tappé dans la main en guise de "bonjour".



Un salut plutôt froid, mais cordial, entre deux joueurs qui ont été rivaux pendant plus d'une décennie, et qui auront marqué à tout jamais l'histoire du football.