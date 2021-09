Des vautours fonciers du régime lorgnent le site de l'hôpital Le Dantec

Le Commission médicale d’établissement de l’hôpital Le Dantec qui dénonce la dégradation des conditions de prise en charge des patients, des bâtiments hospitaliers en ruine, la rupture récurrente des produits pharmaceutiques, le sous-équipement des blocs opératoires et la gestion financière de l’hôpital, pense que la démolition totale des bâtiments de l’hôpital crée en 1912 suivie d’une reconstruction reste et demeure la seule solution.



Démolition et reconstruction ? Cette expression sonne comme un coup de feu qui a déclenché la danse des vautours fonciers, selon Le Témoin. Nos confrères révèlent que juste après la conférence de presse de la CME, la semaine dernière, des hommes d’affaires et spéculateurs fonciers ont approché des conseillers techniques du ministère de la Santé pour leur « conseiller » de délocaliser l’hôpital Le Dantec. Raison invoquée ? Privatiser ou de vendre le site estimé à des centaines de milliards CFA.



La revendication des syndicalistes de l’hôpital Le Dantec, « Démolition/Reconstruction », risque d’être un couteau à double tranchant !



Pour la petite histoire, l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, et "ses vautours fonciers" avaient voulu délocaliser l’hôpital Le Dantec et le Camp, rappelle le journal.