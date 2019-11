Désagréments causés par le chantier du TER : le maire Idrissa Diallo menace de porter plainte contre l’Apix

Le maire de Dalifort menace de porter plainte la société en charge des travaux du Train express régional (Ter), Apix. Idrissa Diallo, qui dénonce les désagréments causés dans sa commune par ces dits travaux, exige une réparation.



« On a détruit l’existant qu’on avait à Dalifort comme les routes, les grilles des bassins de rétention, le système d’éclairage public. Ces dégâts sont l’œuvre de l’Apix qui ne répare pas », a-t-il pesté le maire de Dalifort. Avant de poursuivre : « Nous avons écrit au Directeur général de l’Apix depuis le mois de mars, mais il nous a fourni une réponse partielle. Nous avons commis un huissier pour qu’il constate tous les dégâts causés par le TER et s’il ne répare pas, nous serons obligés de saisir la justice », a-t-il annoncé.



Très amer, Idrissa Diallo déplore les difficiles conditions de ses administrés qui, souvent, tombent sur la voie ferrée. « Mes administrés font fréquemment de graves chutes sur la voie ferrée. On a détruit notre système d’éclairage public et aujourd’hui, c’est ce mur qu’on veut construire près du bassin et à côté de la passerelle ».



Et de conclure : « Ce mur est à 2 mètres du bassin de rétention. Je crains pour la sécurité des enfants ».