Détention de Guy Marius Sagna: Noo Lank exhorte Macky à parler au ministre de la Justice ainsi qu'au Doyen de Juges

Cela fait maintenant presque trois mois soit (83 jours) que l'activiste Guy Marius croupit à la prison du Camp pénal de Liberté 6 à Dakar, pour avoir pris part à une manifestation non autorisée devant le palais de la République, contre la hausse du prix de l'électricité qu'il juge non justifié.



Las de cette détention arbitraire malgré toutes les vagues d'indignation, tant au niveau national et qu'international, le collectif des forces démocratiques et citoyennes regroupé autour de "Noo Lank" exhorte le Président Macky Sall qui, selon eux montre "un mépris total", de mettre fin à cette situation.



"A Macky Sall de dire au ministre de la Justice Malick Sall, de dire au Doyen des Juges Samba Sall de mettre fin à l'arbitraire de la détention de l'activiste Guy Marius Sagna", peste Antoinette Turpin porte parole du jour.



Toutefois, le collectif qui s'est réuni, ce vendredi devant la presse d'annoncer la prochaine marche. " Le vendredi 28 février 2020, le collectif appelle toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à sortir massivement pour exiger une fois encore, la libération de Guy Marius Sagna et l'annulation de la hausse du prix de l'électricité. Cette marche partira de l'échangeur de la Foire à 15 heures, au rond point de Liberté 6".



Pour conclure, le collectif espère que d'ici là, "la raison va éclairer le Président Président Macky Sall, afin qu'il arrête d'écouter ceux qui l'encouragent dans ce qui ressemble a de la surdité, pour écouter la demande légitime des Sénégalais et libérer Guy Marius Sagna, parce que nous ne pouvons pas et n'allons pas laisser Guy Marius Sagna de cette prison nous n'allons pas le laisser garder arbitrairement."