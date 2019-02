Détester votre patron pourrait vous tuer

Nous savons tous que le tabac, l'obésité et le manque d'exercice physique peuvent augmenter vos risques de faire une crise cardiaque. Mais il y a d'autres déclencheurs dont vous n'avez peut-être pas entendu parler et qui peuvent passer inaperçus.



Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde.



Voici certains facteurs déclencheurs négligés:



1. Détester votre patron

Ce n'est pas une blague. Détester son patron peut nuire à sa santé cardiovasculaire.



Une mauvaise relation avec sa hiérarchie au travail augmente les risques de crise cardiaque chez 40% des gens, selon une étude suédoise menée pendant dix ans et publié dans le British Medical Journal.



"Les crises cardiaques peuvent être déclenchées par un stress important au travail ", explique Vijay Kumar, cardiologue au Health Heart Institute, à Orlando (États-Unis).



Combiné à d'autres facteurs tels que le manque de sommeil et une mauvaise alimentation, le risque de maladie coronarienne augmente encore plus.



Nos dents et notre cœur sont plus liés qu'on ne le pense.



Plusieurs études ont démontré que les personnes ayant une mauvaise santé buccodentaire ont des taux plus élevés de problèmes cardiovasculaires.



Les saignements ou l'inflammation des gencives permettent aux bactéries de la bouche de pénétrer la circulation sanguine.



Là, elles peuvent aider à former des plaques de graisse dans les artères.