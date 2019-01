Déthié Fall : «Macky Sall ne travaille pas pour la paix et la stabilité du Sénégal»

Déthié Fall est un fléau pour la démocratie sénégalaise. C’est en substance l’avis de Déthié Fall qui s’est prononcé sur la posture du chef de l’Etat depuis qu’il est à la tête du Sénégal. Et selon le dauphin d’Idrissa Seck, Macky Sall n’a fait que conspirer pour écarter ses potentiels rivaux à la Présidentielle du 24 février prochain.



«Depuis qu’il est là, le pays connaît un recul démocratique», a-t-il déclaré. A l’en croire, cet entêtement du Président Sall s’est matérialisée avec l’envoi en exil de Karim Wade le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds), ainsi que l’emprisonnement de Khalifa Sall.



Et, ajoute-t-il, le chef de file de l’Alliance pour la République (Apr) ne s’est pas arrêté en si bon chemin puisqu’il a aussi institué la loi sur le parrainage. Cet acte, M. Fall l’assimile à une velléité de mettre hors-jeu ses adversaires sur qui il ne peut pas exercer de pressions.



Très critique envers lui, le n°2 du Rewmi martèle : «Le président de la République ne travaille pas pour la paix et la stabilité du pays. Il fait pire en maintenant un militant de l’Apr pour l’organisation de l’élection présidentielle… ».



Dans la même veine, M. Fall accuse le Président sortant d’avoir retoucher à la carte électorale avec l’affectation de milliers d’électeurs à d’autres bureaux de votes.