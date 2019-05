Déthié Fall refuse le report des Locales... au nom de l'opposition

Le report des élections locales à une date ultérieure risque d'être le premier point de divergence entre le pouvoir et l'opposition au sein du cadre de concertation pour le Dialogue national. Déthié Fall, qui coordonnateur le pôle de l’opposition, a déclaré lors de l'installation de la commission cellulaire, qu'il était impensable de reporter les échéances de décembre 2019.



"Nous sommes pour le maintien du calendrier républicain. C’est un principe. On ne peut pas déroger à ce principe. Ce calendrier doit être maintenu, parce que tout changement du calendrier républicain a des conséquences lourdes au niveau de l’Etat et également au niveau de la nation. Donc, toutes ces questions seront actuellement discutées dans le cadre de ces concertations", a-t-il affirmé.



Le lieutenant d'Idrissa Seck de poursuivre: "Nous sommes effectivement venus avec une forte délégation de l’opposition, pour participer à l’installation de cette commission cellulaire dirigée par le général Mamadou Niang. Il faut rappeler que l’opposition avait formulé, dans le cadre de sa participation au dialogue politique, deux demandes. La première, à savoir la mise en place d’une commission cellulaire indépendante, et l’engagement du président de la République à respecter toutes les conclusions issues de ces concertations sur le processus électoral".