Détournement de 1,8 milliard FCFA à la CSS : la demande de liberté provisoire de Mamadou Sow a été rejetée

La Chambre d’accusation financière a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de Mamadou Sow, ancien caissier de l’agence Wiltord de la Caisse de sécurité sociale (CSS), selon des informations rapportées par le journal Les Échos. Le prévenu est poursuivi dans le cadre d'un « détournement de fonds présumé estimé à 1,8 milliard de francs CFA ».



Pour solliciter sa libération d’office, le mis en cause avait invoqué l’article 187 du Code de procédure pénale, faisant valoir le dépassement du délai légal d’examen de sa requête. Saisie depuis plus de six mois, la juridiction a finalement rendu une décision défavorable, alors que le texte légal fixe un délai de décision d'un mois. Face à cette décision, la défense de Mamadou Sow a formé un pourvoi en cassation devant la Cour suprême.



Pour rappel, ce scandale financier avait perturbé le paiement des prestations familiales. Mamadou Sow conteste les faits reprochés, affirmant avoir perçu de simples « gratifications » de la part de son supérieur sans en connaître l'origine. Le 12 mars dernier, le juge d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) avait déjà rejeté une première demande de liberté provisoire, de contrôle judiciaire ou de placement sous surveillance électronique.