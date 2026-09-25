Parcelles Assainies : un homme arrêté pour vol dans une mosquée

Moustapha Ba, 26 ans, apprenti-chauffeur domicilié à Jaxaay, a été interpellé par le commissariat des Parcelles Assainies et déféré au parquet de Dakar pour « vol dans un lieu de culte ». Les faits se sont déroulés le 23 septembre vers 14 heures, à l’unité 14 des Parcelles Assainies.



Selon « Libération », M. Dramé, la victime, s’était rendu à la mosquée pour prier après avoir laissé ses bagages à l’entrée. À l’issue de la prière, M. Dramé aurait été informé que le mis en cause a tenté de s’enfuir avec ses bagages. Un témoin présent sur les lieux, A. Ndiaye, affirme avoir vu Moustapha Ba s’emparer des affaires de la victime, notamment des insecticides en pompe et en poudre, avant de tenter de quitter les lieux. Il aurait alors été poursuivi puis interpellé.



Lors de son audition, Moustapha Ba a reconnu les faits qui lui sont reprochés, mettant tout sur le dos de Satan tout en sollicitant la clémence de la justice.