Le Mans FC : des associations LGBT+ réclament le départ d'Idrissa Gana Gueye lancent un appel au boycott

Moins de vingt-quatre heures après l'annonce de son arrivée au capital du Mans FC le mercredi 23 septembre 2026, Idrissa Gana Gueye a fait l'objet d'une contestation de la part d'un collectif d'associations LGBT+ et de lutte contre les discriminations. Ce rassemblement associatif a réclamé la rupture du contrat et a lancé un appel au boycott du club français.



Dans un communiqué diffusé le jeudi 24 septembre, les contestataires ont dénoncé une « dérive éthique majeure » et ont fustigé le « cynisme financier » des dirigeants du club promu en Ligue 2. Le collectif s'est appuyé sur le refus du milieu de terrain sénégalais d'arborer le maillot aux couleurs de l'arc-en-ciel lors des campagnes de sensibilisation contre l'homophobie en 2021 et 2022, sous les couleurs du Paris Saint-Germain.



À l'époque, la Fédération sénégalaise de football et le président Macky Sall avaient défendu le joueur, plaidant pour le respect de ses convictions religieuses et de sa liberté individuelle. La direction du Mans FC a présenté l'international sénégalais et l'ancien joueur brésilien Lucas Leiva comme des partenaires stratégiques destinés à renforcer le développement du club en Afrique de l'Ouest, notamment via l'académie ForHope Campus installée au Sénégal. La direction de la formation sarthoise n'a pas encore réagi aux sollicitations ni aux menaces de boycott.