Réserve de biosphère du Delta du Sénégal : un plan de 8,5 milliards FCFA a été présenté à Saint-Louis

La pérennisation du projet de la Réserve de biosphère transfrontière du Delta du Sénégal (RBTDS) a requis la mobilisation d'un financement estimé à plus de 8,5 milliards de francs CFA, soit 15 millions de dollars. L'annonce a été faite par le directeur des Parcs nationaux du Sénégal, le colonel Ibrahima Guèye, à l'issue d'une table ronde consacrée au financement durable de cette aire protégée, organisée ce jeudi à Saint-Louis.



La rencontre a réuni des représentants des ministères de l'Environnement du Sénégal et de la Mauritanie, aux côtés de partenaires financiers stratégiques dont le Fonds mondial pour l'environnement (FEM) et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Mis en place en 2022, le projet initial arrive à son terme cette année. Le colonel Guèye a rappelé que cette zone constitue une halte majeure pour plusieurs millions d'oiseaux migrateurs et fournit des services écosystémiques essentiels aux populations riveraines pour la pêche, l'élevage, l'agriculture, l'artisanat et le tourisme.



De son côté, le directeur du parc national du Diawling en Mauritanie, Daf Ould Sehla Ould Daf, a souligné la portée stratégique de cette réserve transfrontalière pour le développement des activités génératrices de revenus, la conservation de la nature et la recherche scientifique. Couvrant une superficie de 641 768 hectares de part et d'autre du fleuve Sénégal, la RBTDS englobe des sites protégés de premier plan, notamment le parc national des oiseaux du Djoudj, le parc national de la Langue de Barbarie, le parc du Diawling ainsi que plusieurs zones humides d'importance internationale classées au titre de la convention de Ramsar.