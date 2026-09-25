Natation en eau libre : la 37ème édition de la traversée Dakar-Gorée a été programmée pour ce dimanche à la Voile d’Or

La Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS) a annoncé la tenue de la 37ème édition de la traversée Dakar-Gorée ce dimanche, à partir de 11h45. Le départ de la compétition a été fixé à la plage de la Voile d’Or. Événement sportif, culturel et citoyen majeur depuis 1985, cette épreuve figure parmi les rassemblements les plus importants de la natation en eau libre sur le continent africain, réunissant chaque année des athlètes professionnels et des passionnés amateurs.



Pour cette édition 2026, la FSNS a enregistré l'engagement d'environ 800 nageurs répartis sur deux parcours. La course A, dite des « bonnets rouges », rassemblera 200 nageurs professionnels sur une distance de 5,2 kilomètres avec l'obligation de contourner la bouée 12. La course B, dite des « bonnets blancs », regroupera 600 amateurs sur un tracé direct de 4,5 kilomètres vers l'île de Gorée.



Lors de la précédente édition organisée le 28 septembre 2025, Ousseynou Diop s'était imposé chez les hommes, tandis que Seynabou Cissé Ba avait décroché la victoire chez les dames.