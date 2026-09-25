Ziguinchor : un réseau de trafic de migrants démantelé, sept capitaines déférés

Un vaste réseau transnational de trafic de migrants opérant entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau a été démantelé à Ziguinchor. Le départ de ce voyage irrégulier par voie maritime vers les îles Canaries était imminent.



Selon le journal L’Observateur, les investigations pointent vers une organisation menée par les membres d'une même famille : l'un, présenté comme « le principal organisateur et coordonnateur », un autre en charge de la collecte des fonds, et le dernier, responsable du recrutement. Quelque 190 candidats, principalement de nationalités gambienne, bissau-guinéenne et sénégalaise, avaient versé 400 000 FCFA chacun, près de 140 d'entre eux se trouvant regroupés dans un appartement en Gambie.



Grâce à des renseignements concordants et à une surveillance conjointe avec la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin, quatre capitaines ont été interceptés le 17 septembre 2026 alors qu'ils tentaient de mener l'embarcation vers la Gambie.



L'intervention a permis de saisir un moteur hors-bord et 420 litres de carburant, suivis le lendemain par l'interpellation du reste de l'équipe à bord de la pirogue. Les investigations ont révélé que le réseau était actif depuis 2023, avec à son actif d'autres opérations de migration irrégulière, dont un voyage réussi en 2025 depuis la Guinée-Bissau et une tentative avortée en Gambie en août 2026.



À l'issue des opérations, la pirogue et le moteur hors-bord ont été placés sous scellés provisoires. Alors que les cerveaux restent introuvables, les sept capitaines interpellés ont été « déférés devant le procureur de la République du tribunal de grande instance de Ziguinchor ».