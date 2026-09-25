Thiès : un ingénieur arrêté dans une affaire d’escroquerie présumée

La Division des investigations criminelles (Dic) a interpellé Maguette Barka Ndiaye, un ingénieur en génie urbain domicilié à Keur Massar, dans une affaire d’ « escroquerie et de faux en écriture publique ». Les faits remontent à 2025 et 2026, période durant laquelle deux plaignants, S. Mbaye et S. B. Diouf, lui auraient remis respectivement 21 799 997 et 35 839 830 francs CFA d’après « Libération ».



Selon les éléments de l’enquête, le mis en cause leur aurait fait croire que ces sommes serviraient à financer un projet de réhabilitation d’une route à Thiès, dont il aurait obtenu le marché. Pour convaincre ses interlocuteurs, il aurait également affirmé attendre du Trésor public un paiement de 99,9 millions de francs CFA, destiné à régler la prestation et à permettre le remboursement des sommes avancées, avec un supplément en guise de remerciement.



Pour renforcer cette version, Maguette Barka Ndiaye aurait présenté un document portant le sceau de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT), censé attester du prochain versement. La vérification effectuée par la Dic a cependant conclu à un faux document. Le suspect n’aurait ensuite fourni, pour justifier l’attribution du marché, qu’un simple papier dépourvu de cachet et de signature, sans pouvoir expliquer non plus l’origine des fonds perçus.