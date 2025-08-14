Détournement de 298.136 millions FCFA : le trésorier de "Intech-group" arrêté à l'AIBD alors qu'il tentait de quitter le pays

Cheikh Mbacké Thiam, trésorier d'Intech Group, a été interpellé à l'Aéroport Blaise Diagne de Dakar (AIBD) alors qu'il tentait de fuir le pays. Le mise en cause est accusé d'avoir détourné des milliards de FCFA depuis 2020 en utilisant les plateformes de l'entreprise et des numéros de téléphone personnels. Son arrestation fait suite à une plainte déposée par la direction d'Intech.



Bien qu'il ait reconnu une partie des faits et se soit engagé à restituer une somme initiale, il n'a pas remboursé le reliquat. L'enquête a révélé qu'il relançait des transactions de dépôts déjà reçues par les bénéficiaires pour les transférer sur ses propres numéros, utilisant les plateformes d'Intech sans autorisation.





Cheikh Mbacké Thiam a été recruté comme trésorier, chargé du cash management (la gestion des flux financiers). Dans le cadre de ses fonctions, il devait effectuer toutes les transactions bancaires (dépôts, retraits) ainsi que les opérations de rechargement et de décaissement des comptes chez les opérateurs de monnaie électronique comme Wave, Orange Money, etc. Il avait ainsi accès à toutes ces plateformes.



Mais, courant mai 2025, l'analyste financier de la société a découvert des transactions suspectes au niveau de la plateforme centrale Intech API, car des montants étaient envoyés sur un des numéros de Cheikh Mbacké Thiam. L'analyste financier, avec l'aide de l'équipe et des techniciens en interne, a mené des investigations qui ont permis de déceler l'existence de plusieurs transactions frauduleuses effectuées depuis 2020.



Des transactions de dépôts déjà reçues par les bénéficiaires étaient relancées par Thiam pour recevoir les fonds sur ses quatre numéros de téléphone. Comme il avait accès à la plateforme Intech API, il cliquait simplement sur le bouton "Rejouer". Il envoyait également des fonds sur ses quatre numéros de téléphone à partir des plateformes Intech API V1 (l'ancienne plateforme centrale) et Intech Compta (plateforme pour le règlement des dépenses de la société), sans instruction de la direction. Le rapport révèle que ses numéros ont reçu un montant global de 298 136 099 FCFA.



Le 3 juin 2025, Cheikh Mbacké Thiam a été convoqué par la direction pour un entretien sur les faits qui lui étaient reprochés. Il s'était engagé à restituer ce qu'il avait en sa possession. Le même jour, il a remis à Intech Group, en espèces, un montant de 85 516 000 FCFA, 1 850 000 FCFA provenant de son compte Orange Money, et 275 000 FCFA de son compte Wave. Il a également remis deux véhicules : une Kia Sportage (année 2016) évaluée à 8 000 000 FCFA et une Renault (année 2023) évaluée à 13 000 000 FCFA. Il avait promis de faire le nécessaire pour rembourser le reliquat de 189 495 039 FCFA.



Depuis lors, aucun effort n'a été fait, conduisant la direction à porter plainte à la DIC. La plainte contre Cheikh Mbacké Thiam a permis son interpellation à l'Aéroport Blaise Diagne de Dakar (AIBD) alors qu'il tentait de quitter le pays.



Interrogé, Cheikh Mbacké Thiam n'a reconnu qu'une partie des faits. Il a expliqué qu'en tant que trésorier, ses fonctions incluaient le traitement des appels de fonds, le suivi des opérations bancaires et la gestion des remboursements et des dépenses. Il a reconnu qu'en ayant accès aux différentes plateformes, il relançait les transactions de dépôts déjà reçues par les bénéficiaires en cliquant sur le bouton "Rejouer" pour transférer les fonds sur ses numéros. Cependant, il a nié avoir utilisé les plateformes Intech API V1 et Intech Compta pour envoyer de l'argent sur ses numéros sans instruction.



Interpellé sur les quatre numéros de téléphone ayant reçu les transactions frauduleuses, il a répondu que deux étaient à son nom, et les deux autres étaient au nom de son petit frère résidant en Côte d'Ivoire. Interrogé sur le montant total du préjudice, il a répondu qu'il devait d'abord vérifier les transactions concernées. Pour l'autre partie de l'argent détourné, il a répondu l'avoir utilisé à des fins personnelles. À la question de savoir s'il reconnaissait avoir signé la lettre de reconnaissance des faits, il a répondu qu'elle aurait été rédigée par la direction qui l'aurait forcé à la signer.





Cette affaire tombe mal pour Intech Group. Elle intervient alors qu'Air Sénégal, qui réclame des créances, a procédé à des saisies sur les comptes de la société logés à Ecobank Sénégal et à Coris Bank. Intech Group conteste ces saisies et a introduit une requête devant le tribunal de commerce, qui devait appeler le dossier le 11 août dernier.



Créée en 2019, Intech Group évolue dans le secteur de la technologie, plus précisément dans l'agrégation de moyens de paiement et la conception de solutions digitales. La société propose des services tels que Paytech (encaissement via mobile), Masspay (envois d'argent de masse), et Change by Intech (interopérabilité des monnaies électroniques). Toutes les transactions sont centralisées par une plateforme principale nommée Intech API, et la société perçoit une commission sur chaque transaction.