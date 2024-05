Détournement de 600 millions de la société 1XBET : Abdoulaye Loum risque 1 an de prison ferme

Dans le cadre de l'extension de ses agences, la société Online Internationale, dirigée par Mouhamed Dieng, avait engagé Abdoulaye Loum pour installer 50 points de vente 1XBet. Après un premier contrat réussi pour 15 points moyennant 70 millions de francs CFA, Loum a reçu 600 millions de francs CFA pour l'installation de 45 autres points. Cependant, seuls 15 points ont été effectivement mis en place, laissant 30 points non réalisés.



Les tensions sont apparues lorsque les partenaires ont constaté que la totalité des points 1XBet n'avait pas été installée. Abdoulaye Loum est devenu injoignable, ce qui a conduit la société Online Internationale à déposer une plainte contre lui. Le sieur Loum, ayant passé huit (8) mois en détention après son arrestation, a contesté les accusations devant le tribunal, affirmant avoir remis 499 millions de francs CFA à Mouhamed Dieng pour la réalisation des points de vente.



Le mis en cause a expliqué qu'il avait réalisé 25 points 1XBet et que la recherche des locaux pour les autres points incombait à la partie civile. Il a détaillé le processus de mise en place des points, insistant sur le fait qu'il restait redevable de 20 points équivalant à 300 millions de francs CFA. Il a également évoqué des difficultés liées à des bailleurs refusant les jeux de hasard dans leurs immeubles, ce qui aurait entraîné la désinstallation de certains points.



Cependant, le représentant de la société Online Internationale, Barham Seydi, a contredit Abdoulaye Loum, soulignant que seuls 15 points avaient été réalisés. Il a énuméré les manquements dans le travail de Loum et l'insatisfaction face aux points installés.



L'avocat de la partie civile, Me Abdoulaye Sène, a réclamé 700 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Le procureur a requis un an de prison ferme contre Loum.



Le tribunal correctionnel de Dakar rendra son verdict le 26 juin prochain.