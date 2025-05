Détournement de deniers publics : placé en garde à vue, l'ex-directeur de l'hôpital Roi-Baudouin déféré au parquet ce lundi

L'ancien directeur général de l'hôpital Roi Baudouin, Cheikh Mbaye Seck, est déféré ce lundi au tribunal de Pikine-Guédiawaye après sa garde à vue. Arrêté sur ordre du parquet par la Section de recherches de la gendarmerie de Keur Massar, il est poursuivi pour "escroquerie, faux et usage de faux, et détournement de deniers publics".



Selon L'Observateur, les accusations visent un contrat de sous-traitance en restauration hospitalière qui a viré au scandale financier. Une restauratrice, engagée par M. Wade, titulaire officiel du marché, a fourni des prestations sans jamais être payée, malgré un chèque de 5 millions FCFA émis par l’agent comptable de l’hôpital.



Le chèque, initialement destiné à la restauratrice, aurait été modifié au nom de Khady, alors assistante personnelle du M. Seck. Cette dernière aurait retiré les fonds avant de les remettre à son supérieur, puis de quitter le Sénégal pour le Canada. La victime, toujours sans remboursement, a porté plainte contre M. Wade, qui a à son tour impliqué la direction de l’hôpital, déclenchant une enquête de la gendarmerie.



Confronté à plusieurs témoins, dont le directeur des finances, le chef du personnel infirmier, et le responsable de l’économat, le Dr Seck se retrouve dans une position délicate.



Joint au téléphone par PressAfrik, il a confirmé sa garde à vue : "Oui, effectivement, j’ai été placé en garde à vue, mais actuellement je suis en route vers le tribunal de Pikine pour répondre au procureur." Avant d’ajouter : "Mais l’affaire est déjà réglée."