Détroit d'Ormuz: l’Iran saisit un porte-conteneurs appartenant à un Israélien

C’est la télévision iranienne qui a confirmé cette information, rapporte notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Le navire, le MSC Aries, appartient à un milliardaire israélien. Il a été saisi par la marine des Gardiens de la révolution. Le navire a été dirigé vers les eaux territoriales iraniennes.



Selon certains sites spécialisés, cela fait partie de la réponse de Téhéran à l’attaque contre son consulat le 1ᵉʳ avril dernier qui a fait seize morts, dont deux hauts gradés des Gardiens de la révolution. Cela montre que Téhéran est prêt à une escalade.





En effet, les déclarations se multiplient en Iran sur une riposte contre Israël. Les médias iraniens parlent de frappes contre le territoire israélien à l’aide de missiles de précision et de drones d’attaques.



Dans un texte envoyé aux médias étrangers basés à Téhéran, le gouvernement iranien a affirmé qu’une attaque iranienne après la destruction du consulat iranien était une action légitime.



Il prévient dans le même temps que si l’État hébreu réagissait, il y aurait une réponse encore plus dure de l’Iran avec la perspective d’un élargissement du conflit à toute la région.



Ces derniers jours, les alliés de Téhéran dans la région, notamment le Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen ou les milices chiites irakiennes, ont multiplié les attaques contre Israël.



Téhéran a mis en garde Washington contre un éventuel soutien à Israël en cas d’attaque de l’Iran. Les bases américaines pourraient être visées par Téhéran et ses alliés.



Vingt-cinq membres d'équipage se trouvent à bord du navire saisi ce samedi, a indiqué l'armateur italo-suisse MSC.